Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 25 avril 2022

L'Allemagne commanderait à Boeing 60 exemplaires de l'hélicoptère de transport CH-47F Chinook. Le montant du deal avoisinerait les 5 milliards d'euros. C'est du moins ce qu'a rapporté ce dimanche Bild am Sonntag, sur la base de sources gouvernementales.Coca-Cola a publié un bénéfice au premier trimestre 2022 de 2,78 milliards de dollars, soit 64 cents par action, contre 2,25 milliards, ou 52 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Cela inclut un impact de 1% à 2% lié au retrait du groupe du marché russe. Le consensus ne visait que 58 cents par action. Le chiffre d'affaires de la célèbre marque de sodas a progressé quant à lui de 16,3% à 10,49 milliards de dollars, alors que les analystes de FactSet en attendaient 9,83 milliards.JPMorgan a abaissé son objectif de cours de 22 à 21 dollars sur le titre Ford, tout en maintenant sa recommandation Surpondérer, à l'approche de la publication des résultats du premier trimestre. Le broker anticipe désormais un bénéfice par action de 41 cents, contre 52 cents précédemment. Cela reste toutefois 8% au-dessus du consensus Bloomberg. Pour sa part, l'Ebit dans la branche automobile est attendu à 2,5 milliards d'euros.Twitter est en discussions avancées pour se vendre à Elon Musk et pourrait finaliser un accord lundi, affirme la presse américaine. Il y a 10 jours, le fondateur de Tesla avait proposé 43 milliards de dollars pour racheter le réseau social. " Les deux parties ont travaillé toute la nuit pour parvenir à un accord qui serait évalué à 54,20 dollars par action, selon ces personnes. Il n'y a aucune garantie qu'elles y parviennent " précise le Wall Street Journal.