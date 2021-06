Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 28 juin 2021

© AOF 2021

BOEINGL'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) aurait informé Boeing qu'elle ne certifierait pas " de manière réaliste " le 777X avant la mi ou la fin 2023. Dans une lettre datée du 13 mai et que Reuters a pu consulter, la FAA évoquerait un certain nombre de réserves concernant le manque de données et l'absence d'une évaluation préliminaire de la sécurité que l'agence doit examiner. Aucune réaction officielle de Boeing n'est pour le moment disponible.JPMORGANJ.P. Morgan a annoncé avoir déployé plus de 4,3 millions d'euros pour impartir aux jeunes et aux chômeurs de longue durée des communautés vulnérables de Paris, les compétences nécessaires pour des carrières stables et bien rémunérées. S'appuyant sur l'investissement existant de la société dans l'avenir du travail et dans le cadre de son engagement de 30 millions de dollars pour le Grand Paris, la banque américaine offrira à ces communautés des opportunités d'acquérir des compétences qui les prépareront mieux aux emplois de l'économie actuelle, en voie de changement important.METLIFEL'assureur néerlandais NN Group a révélé hier avoir fait une offre pour acquérir une partie des activités de MetLife en Europe. Dans un communiqué laconique, la société n'a fourni aucun détail sur son offre, se contentant de dire qu'elle en "informera le marché en temps voulu". "Conformément à notre stratégie, nous considérons qu'il s'agit d'une opportunité de consolider nos positions de leader sur des marchés de croissance attractifs sur lesquels NN est déjà actif", a expliqué le néerlandais.TESLATesla va devoir rappeler environ 285 000 véhicules sur le marché chinois, a annoncé Pékin vendredi soir. Une enquête a en effet montré que le logiciel de conduite assistée pouvait provoquer des collisions. Les véhicules concernés sont les modèles 3 et Y importés ou fabriqués en Chine. Tesla a indiqué qu'il contactera les propriétaires concernés pour remplacer gratuitement leur logiciel par une nouvelle version.UNITED AIRLINESUnited Airlines serait sur le point de boucler une commande géante de plus de 200 avions auprès de Boeing et Airbus. C'est ce qu'a révélé Bloomberg samedi sur la base de sources proches du dossier. Le média évoque une commande de plus de 150 Boeing 737 MAX et plus de 50 Airbus A321neo. Pour sa part, Reuters a rapporté lundi que la commande pourrait concerner jusqu'à 200 avions Boeing et 70 Airbus A321neo. L'agence de presse souligne que la commande pourrait atteindre les 30 milliards de dollars.