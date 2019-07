Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 29 juillet 2019

0

Anadarko a affiché, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice net ajusté en baisse de 10% à 249 millions de dollars, ou 51 cents par action. Ce dernier ressort toutefois supérieur aux estimations de 46 cents par action. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 3,44 milliards de dollars sur la période contre 3,29 milliards un an plus tôt, ce qui est également supérieur aux attentes.London Stock Exchange, opérateur de la Bourse de Londres, a confirmé son intention de racheter Refinitiv pour 27 milliards de dollars. Une bonne opération pour le britannique qui développerait fortement son activité de services financiers, mais aussi pour le fonds américain Blackstone. Si l'opération arrive à son terme, il aura à peu près doublé la valeur de son investissement initial dans Refinitiv en l'espace de neuf mois, selon Reuters qui évoque cependant une opération particulièrement complexe.Dean Foods a annoncé qu'Eric Beringause a été nommé président directeur général et membre du conseil d'administration du groupe, à compter du 29 juillet 2019. Celui-ci succède à Ralph Scozzafava, qui a démissionné de son de directeur général et de son poste au sein du conseil.Le laboratoire américain Mylan a annoncé lundi sa fusion avec Upjohn, la division de médicaments génériques de Pfizer. L’opération sera intégralement réalisée en actions. Les actionnaires de Pfizer détiendront 57% du nouvel ensemble et ceux de Mylan 43%. Dans le détail, chaque action Mylan sera transformée en action de la nouvelle entité. La transaction a d'ores et déjà été approuvée à l’unanimité par les conseils d'administration des deux groupes.Vendredi dernier au soir, Sanofi a révélé avoir notifié à son partenaire américain Lexicon la résiliation de l'accord de collaboration portant sur le développement, la fabrication et la commercialisation de Zynquista, applicable à l'ensemble des programmes menés actuellement à l'échelle mondiale dans le diabète de type 1 et de type 2. Le groupe français a pris acte des premiers résultats contrastés de trois essais de phase III du programme clinique InSynchrony consacré à Zynquista (sotagliflozine) dans le traitement du diabète de type 2 de l'adulte.