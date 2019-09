Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 30 septembre 2019

0

APPLEJPMorgan a relevés son objectif de cours de 243 dollars à 265 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Apple. Le bureau d'études a augmenté modestement ses prévisions de volume pour l'iPhone et il s'attend à ce que le sentiment des investisseurs à l'égard des actions d'Apple s'améliore sensiblement étant donné la capacité de l'entreprise à faire réviser à la hausse les prévisions de volume.BLACKSTONELuminor a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire de 60% dans la banque par un consortium dirigé par des fonds de private equity gérés par Blackstone pour un milliard d'euros. Les propriétaires actuels de la banque, Nordea et DNB conserveront chacun une participation de 20% dans Luminor. Le groupe de private equity a convenu avec Nordea de lui acheter sa participation restante de 20 % dans les prochaines années.BOEINGLe loueur d'avions Dubai Aerospace Enterprise (DAE) va privilégier l'acquisition d'un concurrent pour étendre sa flotte faute d'être parvenu à un accord avec Airbus et Boeing sur une commande de 400 monocouloirs, a déclaré son directeur général à Reuters. En effet, Firoz Tarapore juge qu'à l'heure actuelle les prix et les termes imposés par les constructeurs sont « complètement surévalués », ajoute le média, qui précise que l'éventualité d'une commande pourrait être réévaluée dans deux ans.ELI LILLYAdocia a reçu un paiement de 14,3 millions de dollars, soit 13 millions d'euros, de la part de Eli Lilly. En août 2018, le Tribunal Arbitral présidant à la procédure d'arbitrage intentée par Adocia à l'encontre du géant américain avait statué en faveur d'Adocia en ce qui concernait sa première demande. Le Tribunal avait accordé à Adocia un montant de 11,6 millions de dollars, plus des intérêts, au titre d'un paiement d'étape contractuel contesté par Lilly. La procédure d'arbitrage est à présent terminée.SEMPRA ENERGYSempra Energy a annoncé la conclusion d'un accord portant sur la vente de ses participations dans ses activités péruviennes, y compris sa participation de 83,6% dans Luz del Sur S.A.A. (Luz del Sur), à China Yangtze Power International (Hongkong) pour un montant de 3,59 milliards de dollars.