Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 31 décembre 2018

AMAZONAmazon prévoit aux Etats-Unis de construire de nouveaux magasins Whole Foods et d'agrandir ceux existants. Selon la presse américaine, le géant du commerce en ligne compte ainsi offrir à plus de clients son service de livraison en deux heures.MICHAEL KORSCapri, ça commence pour Michael Kors. Le groupe de mode américain a annoncé lundi qu'il se nommerait Capri Holdings dès le 2 janvier. La maison new new-yorkaise a également finalisé le rachat de Versace, acquis en septembre dernier pour un peu plus de deux milliards de dollars.