Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 4 octobre 2021

JPMorgan a abaissé sa recommandation de Surpondération à Neutre et son objectif de cours de 215 dollars à 210 dollars sur 3M. Le bureau d'études constate peu de progrès en ce qui concerne la gestion de son passif ou son exécution, avec une visibilité limitée du point de vue de la communication sur ces deux sujets.Une mise à jour des vaccins Covid-19 pourrait être nécessaire l'année prochaine, car le coronavirus à l'origine de la maladie mute pour échapper à l'immunité, a déclaré Ugur Sahin, PDG de BioNTech, dans une interview accordée au Financial Times. Le directeur général de la société allemande qui a développé un vaccin Covid avec le géant américain des médicaments Pfizer a ajouté que le coronavirus était là pour rester et qu'il continuerait à s'adapter.Tesla a levé voile samedi dernier sur ses chiffres de livraisons du troisième trimestre 2021. Ainsi, la firme d’Elon Musk a livré 241 300 véhicules sur la période, soit une hausse de 20% par rapport au trimestre précédent. C’est plus que ce qu’anticipaient les analystes, selon Refinitiv, soit 229 242 livraisons. De surcroît, c’est un nouveau record malgré un contexte marqué par la pénurie de semi-conducteurs.