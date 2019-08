Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 5 août 2019

1

BERKSHIRE HATHAWAYBerkshire Hathaway a dévoilé samedi ses résultats du deuxième trimestre 2019. Ainsi, le groupe dirigé par le légendaire investisseur Warren Buffett a publié un bénéfice net de 14 milliards de dollars sur la période, ou 8,608 dollars par action de catégorie A, à comparer avec un bénéfice net de 12 milliards de dollars, ou 7,301 dollars par action, lors de la même période de l’exercice précédent. Le bénéfice opérationnel est ressorti, lui, à 6,1 milliards de dollars, contre 6,9 milliards un an plus tôt.FOXFox Corporation a annoncé l'acquisition de 67 % des actions de Credible Labs Inc., spécialiste du crédit à la consommation aux Etats-Unis, pour 265 millions de dollars en espèces. Cela représente une prime de 31% sur le cours des actions de la société le 29 mai dernier. "Crédible (...) sera le moteur de notre croissance stratégique, développera davantage nos marques verticales et renforcera les relations avec les consommateurs", a commenté Lachlan Murdoch, président exécutif du conseil et directeur général de Fox Corporation.LINDELinde a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et relevé sa prévision de bénéfice net par action pour l'année en cours. Ainsi, sur la période, le bénéfice net s'est établi à 522 millions de dollars ou 96 cents par action, après un bénéfice de 480 millions de dollars, ou 1,65 dollar par action un an plus tôt. En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice par action ajusté a augmenté de 12 % à 1,83 dollar, soit plus que le consensus FactSet de 1,74 dollar. Quant aux ventes pro forma, elles se sont établies à 7,18 milliards de dollars.TYSON FOODSTyson Foods a dévoilé lundi des résultats supérieurs aux attentes au titre de son troisième fiscal 2019. Ainsi, le groupe agroalimentaire américain a publié un bénéfice net de 676 millions de dollars sur la période, ou 1,84 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 541 millions de dollars, ou 1,47 dollar par action, lors de la même période de l’exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 1,47 dollar, dépassant le consensus FactSet qui visait 1,45 dollar.