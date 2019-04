Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 8 avril 2019

0

AMERICAN AIRLINESAmerican Airlines annonce qu'il continuerait à annuler 90 vols par jours jusqu'au 5 juin en raison de l'immobilisation de ses 24 Boeing 737 MAX. Ces derniers sont maintenus au sol après le crash de deux appareils de ce type au cours des cinq derniers mois.APPLE/INTEL/HPLes ventes combinées de PC, tablettes, ordinateurs ultramobiles et téléphones mobiles devraient être stables en 2019 à 2,22 milliards d’unités, selon le bureau d’études Gartner. Le marché des PC devrait reculer de 0,6% cette année à 258 millions d’unités tandis que celui des téléphones mobiles devrait reculer de 0,5% à 1,8 milliard d’appareils.BOEINGL’avionneur a annoncé la réduction de 20% sa production mensuelle de 737 MAX dans le sillage des récents accidents de Lion Air et d’Ethiopian Airlines impliquant ce modèle. Ainsi, la cadence de production passera à 42 avions par mois. Selon le groupe, les accidents ont été causés par "une chaine d’évènements" dont le point commun est une défaillance liée à l'activation erronée de la fonction MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) de l'avion. "Nous avons la responsabilité d'éliminer ce risque et nous savons comment le faire", a affirmé Boeing.GENERAL ELECTRICLe géant industriel américain est attendu en baisse après l'annonce selon laquelle les autorités antitrust de l'Union européenne ont infligé aujourd'hui une amende de 52 millions d'euros au groupe américain pour avoir fourni des informations trompeuses lors du rachat du fabricant danois de pales pour éoliennes, LM Wind, il y a deux ans.