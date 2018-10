Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 8 octobre 2018

0 0

Baker Hughes, la branche de General Electric spécialisé dans les services pétroliers, a acquis 5% de la filiale de forage d'Abu Dhabi National Oil Compani (Adnoc) pour 550 millions de dollars. Cette société de forage est ainsi valorisée 11 milliards de dollars, dont un milliard de dettes. C'est la première fois qu'Abu Dhabi cède une part d'un actif à des intérêts étrangers.General Motors annonce que ses ventes ont reculé de 14,9% en Chine au cours du troisième trimestre 2018, par rapport à la même période de 2017. Elles ressortent ainsi à 835 934 unités. Sur les neufs premiers mois de 2018, le constructeur américain et ses coentreprises ont écoulé quelques 2 680 330 unités, un chiffre en repli de 2,5% sur un an. General Motors indique que le focus sera mis sur les segments les plus dynamiques pour le reste de l'année, notamment les SUV et les véhicules de luxe. De plus, deux nouveaux lancements de véhicules seront réalisés durant le quatrième trimestre.La société d'investissement KKR propose de s'emparer de l’éditeur australien de logiciels fiscaux et comptables MYOB pour 1,6 milliard de dollars australien. Elle possède déjà environ 20% de la société. Le Conseil d’administration de la cible évalue l’offre. KKR propose 3,7 dollars australiens par action non encore détenue, soit une prime de 24%.Walmart s'associe au studio de cinéma américain Metro Goldwyn Mayer (MGM) afin de créer du contenu pour son service de vidéo à la demande Vudu. L’objectif de Walmart est de soutenir l’audience de ce service, bien inférieure à celle de ses concurrents. Le groupe cherche donc des options pour stimuler ses activités de vidéo sur demande.