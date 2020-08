Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 11 août 2020

0

Canada Goose a publié une perte nette au premier trimestre de son exercice 2021 de 50,1 millions de dollars canadiens, soit 46 cents par action, contre une perte de 29,4 millions un an plu tôt, ou 27 cents par action. Ajustée des éléments exceptionnels, la perte par action s'élève à 35 cents, moins pire que la perte de 42 cents attendue par le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a été divisé par 2,7 et est tombé à 26,1 millions de dollars, contre un consensus de 20,5 millions. Le fabricant de doudounes s'attend à une "baisse significative" de ses revenus au prochain trimestre.A l'instar de nombreuses compagnies pétrolières, Occidental Petroleum a enregistré d'importantes dépréciations afin de prendre en compte la chute des cours des hydrocarbures. Elle a essuyé au deuxième trimestre une perte de 8,35 milliards de dollars, soit 9,12 dollars par action, contre un bénéfice net de 635 millions de dollars, soit 84 cents par action, un an auparavant. Les charges pour dépréciations s'élèvent à 6,6 milliards de dollars. En données ajustées, la perte retombe à 1,6 milliard de dollars, soit -1,76 dollar par titre.PPG Industries a annoncé que ses ventes de juillet 2020 seraient meilleures qu'attendu, "reflétant la poursuite de la solide reprise de la demande observée en juin". Le fabricant de peinture s'attend maintenant à une baisse des ventes au troisième trimestre moindre, comprise entre 6% et 11% par rapport à l'an dernier, contre 8% à 15% initialement escompté. De plus, la société prévoit maintenant une baisse de la marge d'exploitation de 10 à 15 %, ce qui est mieux que les 25 % environ enregistrés au deuxième trimestre 2020, grâce notamment à un fort effet de levier.Le groupe de streaming musical Tencent Music Entertainment a présenté des résultats en amélioration. Au deuxième trimestre, il a généré un bénéfice net de 939 millions de yuans, soit 133 millions de dollars, contre 927 millions de yuans, un an auparavant. En données ajustées, le profit est ressorti à 1,15 milliard de yuans, soit 163 millions de dollars. Les revenus ont bondi de 17,5% à 6,93 milliards de yuans (981 millions de dollars), dont 1,31 milliard (67,4%) pour les abonnements de musique en ligne. Le nombre d’abonnés payants a augmenté de 51,9% à 47,1 millions.