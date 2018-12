Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 11 décembre 2018

0

AMAZONAmazon serait intéressé par le distributeur britannique Morrisons, selon le forum Alphaville du Financial Times. Depuis que le groupe a racheté Whole Foods, celui-ci est considéré comme une cible potentielle.AUTOMOBILELes constructeurs automobiles américains sont attendus en hausse à l'ouverture car la Chine s’apprêterait à réduire ses droits de douanes sur les voitures venant des Etats-Unis, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. Actuellement de 40%, ils passeraient à 15%. Cette décision n’a cependant pas encore été entérinée, mais elle devrait être étudiée dans les prochains jours.PFIZERJPMorgan a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Neutre avec un objectif de cours maintenu à 46 dollars. Le bureau d'études a pris cette décision en raison de la surperformance de l'action, qui a gagné 24% en 2018 contre +13% pour ses pairs et un indice S&P 500 stable.WORKDAYWorkday, spécialiste des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines, a annoncé que Umanis a retenu Workday HCM (gestion des ressources humaines et des talents) et sa solution de Gestion de la Paie pour accroitre l’efficacité de ses processus, via notamment l’accès aux données en temps réel.