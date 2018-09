Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 11 septembre 2018

0 0

L’américain Boeing a remporté un contrat de 2,9 milliards de dollars portant sur 18 avions ravitailleurs KC-46A auprès de l’US Air Force. Au total, le géant aéronautique américain est donc sous contrat pour 52 KC-46 avec l’armée de l’air américaine. Il s’agit du quatrième lot de commandes de ce type. Les deux premiers lots datent d’août 2016.L’américain Tesla va retirer deux des sept couleurs actuellement disponibles au catalogue pour ses véhicules. C’est ce qu’a annoncé Elon Musk, le PDG du groupe, sur son compte twitter. Le dirigeant explique qu’il s’agit de simplifier le processus de fabrication. Toutefois, les couleurs « Obsidian Black » et « Metallic Silver » seront encore disponibles sur demande spéciale, à prix plus élevé.Yum China n'intéresserait plus le consortium, mené par la société chinoise d'investissement Hillhouse Capital Group et comprenant également KKR & Co et Baring Private Equity Asia. Selon Bloomberg, le consortium aurait en effet abandonné son projet de rachat de 17,6 milliards de dollars sur le groupe, qui exploite les restaurants KFC, Pizza Hut et Taco Bell en Chine. Fin août, Reuters révélait que Yum China avait rejeté cette offre le valorisant 46 dollars par action. L'action Yum China a clôturé lundi en repli de 3,08% à 36,87 dollars.