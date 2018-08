Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mardi 14 août 2018

0 0

Le groupe de capital-investissement Carlyle aurait entamé des préparatifs en vue d'une introduction en Bourse du chimiste allemand Atotech, selon les informations de Reuters. L'ancienne filiale de Total pourrait être valorisée près de cinq milliards de dollars, ajoute l'agence de presse. L'opération serait prévue pour l'année prochaine à New York et une cotation en Allemagne serait également envisagée, poursuit Reuters. Aucun commentaire officiel n'est disponible pour le moment.Carl Icahn n’entend plus demander aux actionnaires de l'assureur américain Cigna de voter contre le rachat d'Express Scripts pour plus de 50 milliards de dollars. L'investisseur activiste a changé son fusil d’épaule alors que les sociétés de conseil Glass Lewis, mais également Institutional Shareholder Services (ISS) et le fonds spéculatif Glenview Capital Management ont apporté leur soutien à l'opération. Une semaine auparavant, Carl Icahn recommandait de voter contre le rachat d’Express Scripts.Home Depot a relevé sa guidance de résultats annuels. Le distributeur spécialisé coté à Wall Street vise désormais une croissance de ses ventes d'environ 7% cette année, dont +5,3% en données comparables. De plus, son bénéfice par action devrait augmenter de 29,2% pour atteindre 9,42 dollars. Jusqu'à présent, Home Depot ciblait une croissance de ses ventes de 6,7% cette année, dont 5% en comparable. Son bénéfice par action était annoncé en hausse de 28% à 9,31 dollars.Mattel a fait passer son Conseil d'administration de sept à neuf membres avec les nominations d'Adriana Cisneros et Roger Lynch. La première est la directrice générale (CEO) de Cisneros Group depuis septembre 2013. Cette société est présente dans le secteur des médias, des loisirs et de la publicité digitale. Roger Lynch, pour sa part, est PDG de Pandora Media depuis septembre 2017.Tapestry, anciennement Coach, a dévoilé un bénéfice net de 211,7 millions de dollars, ou 73 cents par action, au titre du quatrième trimestre 2018 clos fin juin. Il a progressé de 39,5%. En données ajustées, il ressort à 60 cents par action. Les ventes du groupe de mode ont augmenté de leur côté de près de 31%, à 1,48 milliard de dollars. Le consensus FactSet était de 57 cents par action et 1,47 milliard de dollars de ventes.Elon Musk a annoncé hier soir sur Twitter travailler avec Silver Lake et Goldman Sachs sur son projet de retirer Tesla de la cote. "Je suis ravi de travailler avec Silver Lake et Goldman Sachs comme conseillers financiers, avec en plus Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et Munger, Tolles & Olson comme conseillers juridiques sur la proposition de retirer Tesla de la cote", a tweeté le PDG de Tesla.