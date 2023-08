Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mardi 15 août 2023

Home Depot

Home Depot, dont le titre avançait de 0,3% avant l'ouverture, a dégagé un bénéfice net par action du groupe de 4,65 dollars au titre du trimestre clos le 30 juillet, dépassant les estimations à 4,45 dollars par action. Ses ventes ont reculé de 2% à 42,92 milliards de dollars contre un consensus de 42,23 milliards de dollars. Le distributeur de matériel de bricolage maintient ses prévisions de ventes et de bénéfice annuels et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars.



Tesla

Tesla, dont le titre fléchit de 1% avant l'ouverture,va lancer deux versions moins chères de sa berline Model S et de son SUV Model X aux États-Unis, avec des autonomies plus courtes, selon le site Internet du constructeur. Les nouveaux modèles "autonomie standard" S et X sont proposés respectivement à 78.490 et 88.490 dollars, soit environ 10% de moins que les modèles précédents les moins chers. Ils sont disponibles pour une livraison entre septembre et octobre 2023, selon le site web.