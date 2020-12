Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 15 décembre 2020

© AOF 2020

Le groupe pharmaceutique Eli Lilly a relevé ses objectifs 2020 à l'occasion de la présentation de ses perspectives 2021. Il vise désormais un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, situé entre 7,45 et 7,65 dollars pour des ventes entre 24,2 milliards de dollars et 24,7 milliards de dollars. Les ventes du bamlanivimab seront plus élevées que prévu. Le groupe visait auparavant un bénéfice par action ajusté entre 7,20 et 7,40 dollars pour des revenus entre 23,7 et 24,2 milliards de dollars.La Commission européenne devrait donner le 23 décembre pour l'homologation du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer et BioNTech, a révélé Reuters. Le vaccin est déjà disponible au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.Uber a écopé d'une amende de 59 millions de dollars car il n’a pas fourni à la Commission des services publics de Californie (CPUC) les informations requises concernant des plaintes pour agression et harcèlement sexuels, signale la presse américaine. Le géant de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) pourrait voir sa licence suspendue s'il ne s'acquitte pas de l'amende sous 30 jours.