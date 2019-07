Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mardi 16 juillet 2019

0

GOLDMAN SACHSGoldman Sachs a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, la célèbre banque d'affaires américaine a enregistré un bénéfice net part du groupe en recul de 6% à 2,2 milliards de dollars, soit 5,81 dollars par action. Le bénéfice par action est nettement supérieur au consensus FacSet s'élevant à 4,89 dollars, mais historiquement les deux chiffres sont très différents. Les revenus de Goldman Sachs ont reculé de 2% à 9,46 milliards de dollars, contre des attentes de 8,84 milliards de dollars.JOHNSON & JOHNSONJohnson & Johnson a réalisé au deuxième trimestre 2019 un bénéfice net en hausse de 42% à 5,607 milliards de dollars, ou 2,08 dollars par action, soutenu par un gain fiscal de 2 milliards lié à la vente de ses produits de fertilisation en juin 2018. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,58 dollars. Les analystes tablaient sur 2,46 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,3% à 20,562 milliards. Le marché visait 20,293 milliards.JPMORGANJPMorgan a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a progressé de 16% à 9,65 milliards de dollars, soit 2,82 dollars par action. Il a été soutenu par un avantage fiscal de 768 millions de dollars, soit 23 cents par action. Corrigé de cet élément, le bénéfice par action s'élève à 2,59 dollars, soit 9 cents de mieux que le consensus FactSet. Les revenus de JPMorgan ont augmenté 4% à 29,57 milliards de dollars, dépassant les attentes : 28,84 milliards de dollars. Les produits d'intérêt ont augmenté de 7% à 14,50 milliards de dollars.TESLATesla a baissé les prix de ses véhicules livrés en Chine pour soutenir ses ventes dans son second marché. Le premier prix d'une Model 3 a été abaissé de 377 000 yuans à 355 900 yuans (51 764 dollars). Les prix des Model S et Model X ont été réduits de 4% à respectivement 776 900 yuans et 790 900 yuans. Le prix de la Model 3 qui sera produite à Shanghai n'est pas modifié, révèle Bloomberg. De son côté Reuters indique le groupe a également réduit le premier prix de sa Model 3 aux Etats-Unis à 38 990 dollars.