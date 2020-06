Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 16 juin 2020

0

La Commission européenne a annoncé l'ouverture d'enquêtes formelles en matière de pratiques anticoncurrentielles afin d'apprécier si les règles imposées par Apple aux développeurs concernant la distribution d'applications via l'App Store enfreignent les règles de concurrence de l'Union européenne. Les enquêtes portent plus particulièrement sur l'utilisation obligatoire du système d'achat intégré propriétaire d'Apple et sur les restrictions de la capacité des développeurs à informer les utilisateurs d'iPhones et d'iPads de possibilités d'achat moins coûteuses en dehors des applications.UBS a réitéré son opinion Neutre et son objectif de cours de 150 dollars sur le titre Boeing. Le broker estime que les attentes du consensus sur le free cash flow sont trop élevées et intègrent une reprise trop rapide des livraisons d'avions.Chesapeake Energy se prépare à se placer sous la protection de la loi sur les faillites dans le courant de la semaine, a révélé Reuters. En réalité, cette information circule déjà depuis plusieurs semaines. Le groupe d'énergie, spécialisé notamment dans les hydrocarbures non conventionnels, est frappé de plein fouet par la chute des cours du pétrole. La faiblesse de l'or noir rend en effet l'exploitation de pétrole de schiste non rentable.Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondérer en ligne et relevé son objectif de cours de 61 dollars à 65 dollars sur Intel dans le cadre d'une étude sur le secteur des semi-conducteurs. Anticipant une reprise économique en V, le broker réduit son exposition aux fabricants de puces exposés au cloud pour favoriser les sociétés les plus sensibles au rebond de l'économie (smartphones, mémoires et éventuellement automobile et industrie).Lennar a publié un chiffre d'affaires trimestriel en ligne avec attentes et un bénéfice meilleur que prévu. Le promoteur américain spécialisé dans les maisons individuels a réalisé un bénéfice net en hausse de 27% à 1,65 dollar par titre. Le marché tablait sur 1,29 dollar. Les ventes ont reculé de 5% à 5,29 milliards, comme prévu. Le groupe a salué un rebond significatif des commandes en fin de trimestre.La situation s'améliore peu à peu en séquentiel pour McDonald's. Après une chute de 39% de ses ventes globales à magasins comparables en avril, la baisse s'est limitée à 20,9 % en mai. La crise du Covid-19 est bien entendu la cause de ces importants replis. A la date du 15 juin, 95 % des restaurants du géant américain du fast food étaient ouverts. Le groupe entend investir dans le marketing pour accélérer la sortie de crise.Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondérer en ligne et relevé son objectif de cours de 362 dollars à 380 dollars sur Nvidia dans le cadre d'une étude sur le secteur des semi-conducteurs. Anticipant une reprise économique en V, le broker réduit son exposition aux fabricants de puces exposés au cloud pour favoriser les sociétés les plus sensibles au rebond de l'économie (smartphones, mémoires et éventuellement automobile et industrie). L'analyste souligne que l'action affiche PER 2020 de 59, laissant peu de marge d'erreur.Morgan Stanley a relevé sa recommandation de Pondérer en ligne à Surpondérer et relevé son objectif de cours de 83 dollars à 102 dollars sur Qualcomm dans le cadre d'une étude sur le secteur des semi-conducteurs. Anticipant une reprise économique en V, le broker réduit son exposition aux fabricants de puces exposés au cloud pour favoriser les sociétés les plus sensibles au rebond de l'économie (smartphones, mémoires et éventuellement automobile et industrie).Royalty Pharma fera cet après-midi ses premiers pas sur le Nasdaq. Le fonds d'investissement dans le domaine médical a levé 2,18 milliards de dollars, soit la plus grande introduction en Bourse depuis le début de l'année et la plus grosse du secteur pharmaceutique. Le prix d'introduction a été fixé à 28 dollars par action, soit dans le haut de la fourchette fixée. Le groupe a cédé 77,7 millions de ses propres actions. Royalty Pharma est rentable, génère un flux important de trésorerie et promet un rendement de 2,3%.L’américain Tesla devrait s’approvisionner en cobalt auprès du suisse Glencore pour fournir en métal son site de Shanghaï et sa future usine de Berlin. C’est ce qu’a rapporté mardi le Financial Times sur la base de sources proches du dossier. Ce deal accroîtrait la dépendance du constructeur de véhicules électriques vis-à-vis de la République démocratique du Congo, d’où provient le minerai.