Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 18 juin 2019

0

BOEINGBoeing, Korean Air et Air Lease Corporation (ALC) ont annoncé aujourd'hui au Salon du Bourget que la compagnie aérienne prévoit d'ajouter 30 nouveaux 787 Dreamliner à sa flotte, avec un engagement à acheter 10 nouveaux 787-10s et 10 787-9 supplémentaires à un prix 6,3 milliards de dollars aux prix catalogue. Dans le cadre de cet accord, Korean Air louera également 10 787-10 à ALC.FACEBOOKFacebook a dévoilé aujourd'hui une nouvelle filiale, Calibra, dont l'objectif sera de fournir des services financiers. Calibra lancera son premier produit en 2020 : un portefeuille numérique pour Libra, une nouvelle monnaie mondiale reposant sur la technologie blockchain. Ce portefeuille sera disponible dans Messenger, WhatsApp et via une application dédiée. Ce portefeuille numérique, permettra d'économiser, d'envoyer et de payer avec Libra.GENERAL ELECTRICLe patron de la division General Electric Aviation, David Joyce, anticipe des commandes d’au mois 35 milliards de dollars à l'occasion du Salon du Bourget. C'est ce qu'il a indiqué à CNBC, selon des informations Reuters.