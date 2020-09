Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 1er septembre 2020

0

La Federal Aviation Administration (FAA), le gendarme aérien américain, a annoncé lundi autoriser à Amazon une licence pour la livraison de colis par drone. Le géant de l'e-commerce, le troisième à obtenir une telle autorisation (après UPS et Google l'an passé), a salué cette décision de "pas important", mais a précisé qu'il était toujours en phase de test. Aucune date de mise en service officielle n'a été communiquée. En 2013, il s'était donné comme objectif d'arriver à faire voler des drones livreurs sous 5 ans.Apple a demandé à ses fournisseurs de produire au moins de 75 millions d'iPhones 5G pour la fin de l'année, ce qui correspond à peu près au lancement de l'année dernière, signe que la demande pour le produit phare de la société de Cupertino se maintient dans une conjoncture exceptionnellement difficile. Selon Bloomberg, la production de ces nouveaux iPhones pourrait atteindre 80 millions d'unités cette année.Kodak a dévoilé hier soir que le fonds d'investissement alternatif new-yorkais, D.E. Shaw & Co, avait pris une participation de 5,2% à son capital. D.E. Shaw & Co détient désormais 3,94 millions d'actions de l'ancien géant de la photographie. Après avoir vu son titre flamber en juillet lorsque Kodak annonçait vouloir fabriquer des principes actifs, fondamentaux dans la production des médicaments, celui-ci s'est de nouveau envolé hier soir et gagne plus de 50% en pré-ouverture ce mardi.Sanofi a annoncé l'échec de phase III de Kevzara (sarilumab), développé avec l'américain Renegeron. L'étude a été menée hors États-Unis chez des patients présentant une forme sévère ou critique de la Covid-19. Cet essai randomisé a inclus 420 patients et a été mené en Argentine, au Brésil, au Canada, au Chili, en France, en Allemagne, en Israël, en Italie, au Japon, en Russie et en Espagne (86 patients dans le groupe placebo, 161 dans le groupe 200 mg, et 173 dans le groupe 400 mg).Walmart a annoncé le lancement de son nouveau programme d'adhésion. Walmart +, disponible à partir du 15 septembre, coûtera 98 dollars par an (ou 12,95 par mois). Le service permettra aux adhérents de notamment bénéficier de la livraison gratuite illimitée dans les magasins et de réductions sur le carburant. " Nous savons que les achats doivent répondre aux besoins des clients, et non l'inverse " a déclaré Janey Whiteside, directrice de la clientèle chez Walmart.Le société technologique spécialisée dans les visioconférences, Zoom, a publié hier soir un résultat net pour le compte du second trimestre 2020 de 185,74 millions de dollars, ou 63 cents par action, soit une hausse de... 3 264% ! Ajusté des éléments exceptionnels, le BPA ressort à 92 cents, plus de deux fois supérieur aux attentes des analystes de FactSet. Les ventes ont atteint les 663,52 millions de dollars au cours de la crise, alors que le consensus tablait sur 500,3 millions. A titre de comparaison, sur l'ensemble de l'exercice 2019, les ventes avaient été de 622,3 millions de dollars.