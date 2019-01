Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 22 janvier 2019

0

La Cnil, l'autorité de protection des données en France, a infligé une amende 50 millions d'euros à Google. Le géant américain est sanctionné pour la manière dont il traite les données de ses utilisateurs, dans le cadre du RGPD.L'investisseur activiste Elliott, qui détient une participation de plus de 4% dans eBay, a demandé à la direction du groupe d'adopter un plan visant à accroître la valeur pour les actionnaires. Selon Elliott, le site d'enchères en ligne "sous-performe de manière prolongée ses homologues et le marché". Il indique toutefois qu'eBay vaut beaucoup plus, mais "qu'il est urgent d'apporter des changements pour s'attaquer à la fois aux perceptions du public et aux véritables enjeux commerciaux".Halliburton a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe américain de services pétroliers a réalisé un bénéfice net de 664 millions de dollars au quatrième trimestre, ou 76 cents par action, contre une perte de 824 millions, ou 94 cents un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 41 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 37 cents. Le chiffre d'affaires est resté stable à 5,94 milliards, mais Wall Street visait 5,86 milliards.Johnson & Johnson a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la forte progression de ses ventes de médicaments sous ordonnance. Le groupe américain, qui fabrique à la fois des shampoings pour enfants des médicaments issus de la biotechnologie, a accusé une perte nette de 10,71 milliards de dollars, ou 3 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,97 dollar, contre un consensus de 1,95 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé d'1% à 20,39 milliards.La Commission européenne a infligé au système de paiement par carte Mastercard une amende d'environ 570 millions d'euros pour avoir restreint la possibilité pour les commerçants de bénéficier de meilleures conditions offertes par des banques établies ailleurs au sein du marché unique, en violation des règles de l'Union européenne sur les ententes et les abus de position dominante.