Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 23 avril 2019

0

AMAZONLe groupe Casino annonce le renforcement de son partenariat avec Amazon " pour faciliter la vie quotidienne des clients et leur apporter de nouveaux services". Ainsi, des consignes Amazon Lockers seront installées dans 1 000 magasins du groupe Casino et les produits de marque Casino seront disponibles sur Amazon. Par ailleurs, Amazon et Monoprix vont étendre leur partenariat relatif à Prime Now au-delà de la région parisienne.HASBROHasbro est attendu en hausse à Wall Street après avoir affiché un bénéfice net de 26,7 millions de dollars, ou 0,21 dollar par action après dilution au premier trimestre 2019, comparativement à une perte nette de 112,5 millions, ou 0,90 dollar par action après dilution un an plus tôt. Les analystes attendaient une perte de 0,11 dollar par action, selon FactSet. Quant chiffre d’affaires du fabricant de jouets, il a augmenté de 2% pour s'établir à 732,5 millions de dollars, ce qui est également supérieur au consensus FactSet de 662,9 millions.HARLEY-DAVIDSONHarley Davidson vient de publier ses résultats au titre du premier trimestre 2019. Ainsi, l’iconique constructeur américain de motos a enregistré sur la période un bénéfice net de 127,9 millions de dollars, soit 80 cents par action, contre un bénéfice net de 174,8 millions de dollars, ou 1,03 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ajusté ressort à 98 cents, dépassant les attentes du consensus FactSet (82 cents).LOCKHEED MARTINLockheed Martin a levé le voile sur une solide publication au premier trimestre 2019, ce qui l'a conduit à relever ses objectifs annuels. Ainsi, le groupe américain de défense et sécurité a publié un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars sur la période, ou 5,99 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars, ou 4,02 dollars par action, lors de la même période de l'exercice précédent. Le consensus FactSet visait 4,34 dollars par action.PROCTER & GAMBLELe groupe de produits de grande consommation Procter & Gamble a présenté des résultats supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre, le bénéfice net a progressé de 9% à 2,75 milliards de dollars, soit 1,04 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,06 dollar, dépassant le consensus de 3 cent. Les ventes ont augmenté de 1% à 16,46 milliards de dollars alors que Wall Street visait 16,37 milliards. La croissance organique a atteint 5%.TWITTERTwitter est attendu en forte hausse grâce à des revenus et un nombre d'abonnés supérieurs aux attentes. Au premier trimestre, le site de microblogging a dégagé un bénéfice net de 191 millions de dollars contre un bénéfice de 61 millions de dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 9 cents, ressortant 6 cents sous les attentes du marché.VERIZONVerizon a affiché un bénéfice net de 5,16 milliards de dollars au premier trimestre 2019, ou 1,22 dollar par action, contre 4,67 milliards de dollars, ou 1,11 dollar par action, pour la même période de l'exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté est passé de 1,17 à 1,20 dollar, ce qui est supérieur au consensus de FactSet de 1,17 dollar. Quant au chiffre d’affaires, il a augmenté de 1,1 % pour s'établir à 32,13 milliards, comparativement au consensus FactSet de 32,15 milliards.WHIRLPOOLWhirlpool est attendu en hausse après avoir affiché, au titre de son premier trimestre 2019, un bénéfice net de 471 millions de dollars, soit 7,31 dollars par action diluée, contre 94 millions de dollars, soit 1,30 dollar par action diluée, un an plus tôt, en raison principalement de certains éléments fiscaux favorables. Hors exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 3,11 dollars, ce qui est supérieur de 25 cents au consensus IBES de Refinitiv. Quant au chiffre d'affaires, il s'élève à 4,8 milliards de dollars, contre 4,9 milliards de dollars à la même période en 2018.