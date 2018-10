Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 23 octobre 2018

0 0

Caterpillar a affiché un chiffre d'affaires de 13,5 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre 11,4 milliards au troisième trimestre 2017, soit une hausse de 18 %. Le bénéfice net par action s'est établi à 2,88 dollars. Il était de 1,77 dollar un an plus tôt.Harley Davidson vient de publier des résultats supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, l'iconique constructeur américain de motos a enregistré sur la période un bénéfice net de 113,9 millions de dollars, ou 68 cents par action, contre 68,2 millions, ou 40 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ajusté ressort à 78 cents, dépassant les attentes du consensus FactSet (53 cents).Johnson & Johnson a l'intention de racheter le solde des actions du fabricant japonais de cosmétiques Ci:z qu'il ne détient pas encore. Le conglomérat de la santé américain, propriétaire de 19,9%, va proposer 230 milliards de yens pour acquérir l'intégralité de la société nippone. Cette offre valorise sa cible à 5 900 yens par action, soit une prime de 55% par rapport au cours de clôture de 3.800 yens de mardi.Le numéro un mondial de la restauration rapide McDonald’s a présenté des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. Son bénéfice net a reculé de 13% à 1,64 milliards de dollars, soit 2,10 dollars par action. Il est ainsi ressorti 11 cents au-delà du consensus FactSet. Le chiffre d’affaires a reculé de 7%(-5% à taux de change constants) à 5374 milliards de dollars, surpassant la encore les attentes : 5,30 milliards de dollars. Le groupe explique cette baisse par sa stratégie de " refranchisation ".United Technologies vient de dévoiler des résultats supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le conglomérat américain a réalisé un bénéfice net de 1,24 milliard de dollar sur la période, ou 1,54 dollar par action, contre 1,33 milliard, ou 1,67 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,93 dollar, dépassant les prévisions du consensus FactSet (1,82 dollar). De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 16,51 milliards de dollars au troisième trimestre 2018 (+10%), à comparer avec un consensus de 16,15 milliards.Xerox a dévoilé des résultats mitigés au troisième trimestre. Le spécialiste de l'impression et de la gestion des documents a enregistré un bénéfice net de 89 millions de dollars, soit 34 cents par action, contre un bénéfice net de 179 millions de dollars, ou 68 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 85 cents, soit 7 cents de moins que le consensus Refinitiv. Le chiffre d'affaires de Xerox a reculé de 5,8% à 2,352 milliards de dollars, là où le marché anticipait 2,42 milliards de dollars.3M a publié ses résultats du troisième trimestre. Ainsi les revenus s'élèvent à 8,15 milliards de dollars contre 8,17 milliards un an plus tôt. Le bpa a augmenté de 10,7% à 2,58 dollars, alors que les analystes tablaient sur un bpa trimestriel de 2,70 dollars, pour des revenus de 8,4 milliards de dollars. Concernant ses perspectives, le groupe anticipe désormais un bpa entre 9,90 et 10 dollars, contre une précédente fourchette entre 10,20 et 10,45 dollars.