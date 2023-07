Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mardi 25 juillet 2023

3M

3M est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir fait état ce mardi d'une perte trimestrielle de 12,35 dollars par action pour le deuxième trimestre, contre un bénéfice de 0,14 dollar un an plus tôt, après une amende de 10,3 milliards de dollars liée aux "polluants éternels" (Pfas). Le bénéfice par action ajusté pour le 2e trimestre ressort à 2,17 dollars contre 1,72 dollar attendu, et le chiffre d'affaires ajusté à 7,99 milliards, en repli de 2,2% en données comparables.



Dow

Dow attendu en baisse après une chute de ses bénéfices au 2e trimestre

Dow est attendu en baisse en pré-marché après avoir fait état d'une baisse de ses bénéfices au deuxième trimestre. Les ventes nettes au cours du trimestre ont chuté de 15,7 milliards de dollars à 11,4 milliards de dollars en raison du ralentissement de l'activité, a déclaré la société. Le bénéfice par action au deuxième trimestre atteint cependant 0,75 dollar contre 0,70 dollar attendu, tandis que le chiffre d'affaires était attendu à 11,27 milliards de dollars.



General Electric

Le conglomérat General Electric a rehaussé ses objectifs annuels dans le sillage de profits trimestriels plus élevés que prévu. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action au deuxième trimestre est ressortie à 68 cents, soit 12 cents de mieux que le consensus. Les revenus ajustés ont augmenté de 19% à 15,90 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché : 15 milliards de dollars.



GM

General Motors, dont le titre est en hausse de 2,9% avant-Bourse, a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé ses prévisions pour 2023 pour la deuxième fois cette année. Le constructeur automobile américain a engrangé un bénéfice net de 2,57 milliards de dollars, soit 1,83 dollar par action, au titre du deuxième trimestre, contre 1,69 milliard de dollars, un an plus tôt à la même période. Le BPA ajusté a atteint 1,91 dollar, dépassant le consensus fixé à 1,86 dollar.



Verizon

Verizon, dont le titre affichait une hausse de 2% en pré-Bourse, a dégagé un bénéfice par action de 1,21 dollar, contre 1,31 dollar un an plus tôt et 1,16 dollar attendu par le marché. Le bénéfice net de l'opérateur télécoms mobile américain a diminué de 10,3% sur les trois mois clos fin juin, à 4,8 milliards de dollars, pour un résultat opérationnel ajusté (Ebitda) en hausse de 0,8% à 12 milliards. Ses revenus trimestriels, en repli de 3,5%, atteignent 32,6 milliards de dollars contre un consensus de 33,35 milliards de dollars.



Whirlpool

Au titre du deuxième trimestre, Whirlpool a enregistré un bpa ajusté de 4,21 dollars, en recul de 29,5% contre 5,97 dollars un an plus tôt et 3,8 dollars de consensus. Sur la période, le chiffre d'affaires, en repli de 6%, s'est établi à 4,79 milliards de dollars, un montant moins élevé que prévu sous l'effet de la faiblesse de la demande mondiale. Le fabricant d'appareils électroménagers confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, dont un BPA ajusté entre 16 et 18 dollars ainsi qu'un free cash-flow de l'ordre de 800 millions de dollars.