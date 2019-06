Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 25 juin 2019

0

L'américain AbbVie annonce l'acquisition d'Allergan, le fabricant du Botox, dans un deal à près de 63 milliards de dollars. AbbVie propose 188,24 dollars par action Allergan, à comparer avec une clôture du titre Allergan lundi soir de 129,57 dollars. L'offre comprend 0,8660 titre AbbVie et 120,30 dollars en numéraire. A l'ouverture des marchés américains, l'action Abbvie est attendue en forte baisse, à l'opposé de celle de sa cible, Allergan, qui devrait s'envoler.WarnerMedia (groupe AT&T) a annoncé lundi soir la nomination d’Ann Sarnoff à la direction générale de Warner Bros. Il s’agit de la première femme à diriger la société de production d'Hollywood depuis sa création. Elle remplace Kevin Tsujhara qui avait quitté son poste en mars dernier.FedEx Corp. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait intenté une action devant le tribunal de district de Columbia car elle refuse d'être tenu responsable en cas d'acheminement par erreur de produits violant la réglementation de l'administration des exportations (AER). Celle-ci interdit notamment l'exportation vers certaines sociétés chinoises.Lennar a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre de son exercice 2018/2019, le promoteur immobilier américain a réalisé un bénéfice net de 421,5 millions de dollars, ou 1,3 dollar par action, contre 310,3 millions, ou 94 cents par action, un an plus tôt. Le consensus tablait sur 1,15 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé, passant de 5,46 à 5,56 milliards. Wall Street tablait sur 5,03 milliards.