Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mardi 29 novembre 2022 29/11/2022 | 15:18

QatarEnergy et ConocoPhillips (multinationale américaine spécialisée dans l'extraction, le transport et la transformation du pétrole) ont signé mardi un accord pour l'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l'Allemagne, d'une durée d'au moins 15 ans à partir de 2026. Les fournisseurs sont des coentreprises établies entre ConocoPhillips et QatarEnergy pour participer aux projets North Field East (NFE) et North Field South (NFS), et l'acheteur est une filiale en propriété exclusive de ConocoPhillips. La première livraison est prévue pour 2026 à Brunsbüttel situé au nord de l'Allemagne.



Snap

Snap a annoncé hier soir avoir imposé à ses salariés un minimum de 80% de temps de travail en présence physique au bureau à compter de fin février. Depuis le début de l'année 2022, l'entreprise a aussi largement restreint la taille de ses équipes.



Walt Disney

Le parc Disneyland à Shanghaï va rester fermer ce mardi dans le cadre des restrictions sanitaires en Chine, a déclaré le groupe américain. Cette fermeture qui intervient quatre jours seulement après la réouverture des portes du parc. La société a déclaré dans un communiqué que cette décision avait pour but de se conformer "aux exigences de la prévention et du contrôle de la pandémie".









© AOF 2022