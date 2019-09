Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 3 septembre 2019

0

LEVI STRAUSS & COLevi Strauss & Co a annoncé le rachat des actifs des marques Levi's et Dockers de la société The Jeans Co, un distributeur opérant au Chili, au Pérou et en Bolivie. L'enseigne américaine s'offre ainsi 80 magasins Levi's et Dockers et des enseignes multimarques. Le groupe a prévenu qu'il avait cessé d'expédier ses stocks à The Jeans Company en prévision du changement d'exploitation, ce qui devrait conduire à réduire d'environ 20 millions de dollars les produits d'exploitation du deuxième semestre.ULTA BEAUTYSelon une source de marché, Citigroup a dégradé sa recommandation sur Ulta Beauty d'Achat à Neutre. Vendredi dernier, Ulta Beauty a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et abaissé ses prévisions annuelles. Au deuxième trimestre 2019, le distributeur de produits de beauté a réalisé un bénéfice net de 161,3 millions de dollars, ou 2,76 dollars par action, contre 148,3 millions, ou 2,46 dollars par action un an plus tôt.