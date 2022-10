Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mardi 4 octobre 2022

Biogen

JPMorgan a relevé sa recommandation sur le titre de Gilead de Neutre à Surpondérer avec un objectif de cours rehaussé de 72 à 80 dollars. La forte visibilité sur la franchise VIH de la société Gilead alliée à l'émergence d'une franchise oncologique mal prise en compte dans la valorisation de l'action expliquent cette nouvelle recommandation.

Poshmark

Naver Corp. la plateforme en ligne sud-coréenne, et Poshmark, Inc., une marketplace de commerce électronique vendant des articles neufs et d'occasion, ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient ont conclu un accord définitif en vertu duquel Naver acquerra toutes les actions émises et en circulation de Poshmark pour 17,90 dollars en cash, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars.