Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 9 avril 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOEING COMPANY (THE) -1.48% 368.8193 21.53% WYNN RESORTS -3.47% 140 46.47%

Cédé par Saint-Gobain il y a près de trois ans à Apollo pour environ trois milliards d'euros, le fabricant de bouteilles français Verallia revient au coeur d'actualité. Selon Reuters, la société de capital-investissement américaine préparerait l'introduction à la Bourse de Paris de l'ancienne filiale du fabricant de matériaux de construction. Il pourrait s'agir de l'une des plus importantes introductions en Bourse en France cette année, a précisé l'agence de presse. Saint-Gobain avait tenté l'IPO de Verallia en 2010 avant d'y renoncer en raison d'une conjoncture très difficile.La Commission européenne a commencé à préparer une éventuelle riposte face aux subventions dont bénéficie Boeing. Cela s'inscrit dans un contexte où la tension est montée d'un cran entre les Etats-Unis et l'Europe. En effet, Donald Trump souhaite imposer de nouveaux droits de douane portant sur 11 milliards de dollars d'importations européennes, en représailles aux subventions accordées par l'Union européenne à Airbus. Les avions gros porteurs et les hélicoptères du géant aéronautique européen figurent en première place sur la liste des produits envisagés par les Etats-Unis.Le géant américain des casinos Wynn Resorts a entamé des discussions avec l'australien Crown Resorts en vue racheter ce dernier pour 10 milliards de dollars australiens (environ 6,3 milliards d'euros). C'est ce que le groupe australien a annoncé aujourd'hui. Cette proposition de Wynn, qui consiste pour moitié en numéraire et pour moitié en titres, atteint 14,75 dollars par action. Dans son communiqué, Crown souligne qu'il n'y a aucune certitude que les discussions aboutissent. Son titre a toutefois clôturé sur un gain de près de 20% à 14,05 dollars sur la Bourse de Sydney.