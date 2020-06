Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 9 juin 2020

0

Goldman Sachs a relevé de 220 à 250 dollars son objectif de cours et confirmé sa recommandation d'Achat sur Facebook après l'annonce du lancement des boutiques Facebook. Le bureau d'études s'attend à ce que ces développements permettent une hausse du nombre d'annonceurs et de leurs dépenses et aboutit à 17 milliards de dollars de revenus supplémentaires.Le joaillier en cours de rachat par LVMH, Tiffany & Co a dévoilé des comptes plus dégradés que prévu au troisième trimestre, clos avril. Le groupe américain a essuyé une perte nette 65 millions de dollars, soit – 53 cents par action contre un bénéfice net de 125 millions de dollars ou 1,03 dollar, un an auparavant. Le consensus était de -0,4 cents. Les ventes ont chuté de 45% à 556 millions de dollars alors que le marché visait 692 millions de dollars. Elles ont baissé de 43% à données comparables.Une nouvelle valeur va rejoindre le Nasdaq ce mardi. Il s'agit de Vroom, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion. A l'occasion de son introduction en Bourse, le groupe a levé 468 millions de dollars. Le prix d'introduction a été fixé à 22 dollars par titre.Bonne nouvelle pour Wendy’s. La chaîne américaine de restauration rapide a vu la situation s’améliorer progressivement pour ses ventes à magasins comparables tout au long du mois de mai. Elles affichent même une croissance positive dans le bas d’une fourchette à un chiffre pour la dernière semaine du mois. Wendy’s précise que les problèmes d’approvisionnement en bœuf ont été globalement réglés. A fin mai, la société disposait d’environ 375 millions de dollars de liquidités.