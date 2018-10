Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 9 octobre 2018

0 0

Alphabet (Google) présente ce jour deux nouveaux smartphones : "Le Pixel 3" et "Le Pixel 3 XL". C'est lors d'événements médias dans plusieurs villes, comme New York, Londres, Paris, Tokyo et encore Singapour que ces derniers seront dévoilés.Microsoft a réalisé un investissement dans la société singapourienne Grab, qui offre des services de transport, de livraison de nourriture et de payement. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. Dans le cadre d'un partenariat, les deux sociétés vont collaborer dans les domaines du big data et de l’intelligence artificielle. Grab commencera pour sa part à utiliser les produits du numéro un mondial des logiciels, dont son offre cloud Azure.Du tabac aux médicaments génériques, il n'y a qu'un pas. Le groupe pharmaceutique Perrigo a annoncé lundi soir la nomination de Murray Kessler, directeur général de Lorillard Tobacco au poste de PDG. Murray Kessler a 30 ans d'expérience dans le top management. Il remplace Uwe Röhrhoff, en poste depuis moins de dix mois.PPG Industries, le fabricant de peinture et de revêtements dit s'attendre à des ventes stables au troisième trimestre en raison de l'augmentation des coûts des matières premières, de la logistique, du ralentissement de la demande en Chine et de la faiblesse des ventes sur le marché des retouches automobiles. PG prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 3,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre et des résultats aussi stables mais inférieurs aux attentes des analystes.Tesla devrait retrouver un peu d'air sur les marchés américains aujourd'hui, grâce au soutien affirmé d'un analyste. Selon Bloomberg, Macquarie aurait initié le suivi de la valeur avec une opinion Surperformance et un objectif de cours de 430 dollars. L'analyste estime que le constructeur américain de véhicules électriques haut de gamme sera rentable durant la seconde partie de l'année. Cette initiation arrive à point nommé pour Tesla qui a traversé une zone de turbulences en Bourse après sa passe d'arme avec le gendarme de la Bourse américaine pour " fraude ".