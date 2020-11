Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 11 novembre 2020

0 0

ALIBABALes célibataires chinois se sont remis de la pandémie. Ils ont déjà acheté à l'occasion de leur fête annuelle "Single Days" pour 56 milliards de dollars de produits auprès d'Alibaba. Cet événement commercial de quatre jours a été lancé en 2009. Il dépasse le "Black Friday" et le "Cyber Monday" américains. Le géant de l'e-commerce a reçu jusqu'à 583 000 commandes par seconde, un record. Cette année, plus de 250 000 marques participent à l'évènement, dont plus de 200 enseignes de luxe avec, pour la première fois Prada et Cartier.AURORA CANNABISAurora Cannabis a annoncé mardi soir son intention de lever environ 125 millions de dollars. Le fabricant canadien de cannabis coté à Wall Street propose aux investisseurs d'acquérir chaque nouvelle action émise au prix de 7,5 dollars par action, soit avec une décote d'environ 9% sur le cours de clôture de mardi (8,27 euros). Le groupe va également distribuer des bons de souscriptions qui permettront d'acquérir des titres au prix de 9 dollars au cours des 40 prochains mois. La capitalisation atteignait hier soir 1,37 milliard de dollars, en hausse de 87% une une semaine.LYFTLyft a publié mardi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et annoncé son intention de se lancer dans la livraison de repas. Au troisième trimestre 2020, le groupe américain de VTC a accusé une perte nette de 459,5 millions de dollars, ou -1,49 dollar par action. Le chiffre d'affaires est ressorti à 955,6 millions de dollars, contre 955,6 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 89 cents. Les analyses tablaient selon FactSet sur un chiffre d'affaires de 487,4 millions et sur une perte de 93 cents.PFIZERPfizer et son partenaire allemand BioNTech ont conclu un accord pour fournir 200 millions de doses de leur potentiel vaccin contre la Covid-19 à l'Union européenne. Il s'agit de la plus importante pré-commande enregistrée pour ce vaccin. L'Europe a signé une option pour 100 millions de doses supplémentaires. Les livraisons pourraient débuter dès la fin de l'année en fonction des autorisations sanitaires. En début de semaine, les deux groupes avaient annoncé que leur vaccin expérimental BNT162b2 affichait un taux d'efficacité de 90% à l'issue de la première partie de l'étude de phase 3.