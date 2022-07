Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mercredi 13 juillet 2022

© AOF 2022

Alphabet va ralentir les embauches pour le reste de l'année, a indiqué le directeur général Sundar Pichai dans un mémo envoyé aux employés et obtenu par le Wall Street Journal. La firme Internet a embauché environ 10 000 nouveaux employés au cours du deuxième trimestre et en a engagé d'autres, qui commenceront ce trimestre, a-t-il ajouté.Delta Airlines a publié ce jour ses résultats trimestriels. Les recettes d'exploitation s'élèvent à 12,3 milliards de dollars, soit 99% des résultats enregistrés au trimestre de juin 2019, la capacité de service de la flotte ayant été rétablie à hauteur de 82%. Le résultat d'exploitation est de 1,4 milliard de dollars pour une marge d'exploitation de 11,7 %, le premier trimestre de marge à deux chiffres depuis 2019.Quelques jours après la décision d'Elon Musk de renoncer à racheter Twitter, ce dernier a porté plainte contre le fondateur de Tesla auprès d'un tribunal du Delaware. Et c'est peu dire que le réseau social n'a pas mâché ses mots. " Musk refuse d'honorer ses obligations à l'égard de Twitter et de ses actionnaires parce que l'accord qu'il a signé ne sert plus ses intérêts personnels " lit-on dans le document.