Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 14 août 2019

CBS et Viacom ont annoncé mardi la signature d'un accord définitif en vue d'une fusion entièrement par actions, créant une société combinée dont les revenus s'élèvent à plus de 28 milliards de dollars. Ainsi, la nouvelle entreprise bénéficiera " de perspectives de croissance attrayantes et d'une taille financière accrue, ainsi que d'un important flux de trésorerie disponible, ce qui lui permettra d'investir de façon importante et soutenue dans la programmation et l'innovation ".Macy’s a dévoilé, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice net de 88 millions de dollars contre 219 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué s'est élevé à 28 cents, contre 53 cents un an plus tôt. Quant au chiffre d’affaires, il a atteint 5,546 milliards de dollars. Il était de 5,572 milliards de dollars au deuxième trimestre 2018. La croissance à magasins comparables s'est établie à 0,2%. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action ajusté de 46 cents ainsi qu'un chiffre d’affaires de 5,55 milliards de dollars.Tilray a dévoilé mardi soir des résultats inférieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2019. Ainsi, le producteur de cannabis a publié une perte nette de 35,1 millions de dollars sur la période, ou -36 cents par action, à comparer avec une perte nette de 12,8 millions de dollars, ou -17 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à -32 cents, contre un consensus FactSet visait un bénéfice par action de -28 cents.