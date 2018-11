Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mercredi 14 novembre 2018

0

CANOPY GROWTHLes actions de Canopy Growth sont attendues en baisse à l'ouverture de Wall Street. Le fabricant canadien de cannabis a accusé une perte trimestrielle et dégagé un chiffre d'affaires plus faible que prévu. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal, le groupe a enregistré une perte nette de 330,61 millions de dollars canadiens, ou 1,52 dollar par action, pénalisé par un bond des dépenses publicitaires dans la perspective de l'ouverture du marché canadien. Le chiffre d'affaires a progressé de 33% à 23,3 millions de dollars canadiens. Le consensus le donnait à 60 millions.KELLOGGKellogg est attendu en baisse à l'ouverture de Wall Street. Selon une source de marché, JPMorgan a dégradé sa recommandation sur le titre de Surpondérer à Neutre et abaissé son objectif de cours de 73 à 66 dollars.MACY'SMacy's a réalisé au troisième trimestre un bénéfice un peu plus que doublé à 62 millions de dollars, ou 20 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA de la chaîne américaine de magasins est ressorti à 27 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,3% à 5,4 milliards de dollars. Le consensus FactSet tablait sur un BPA, hors éléments exceptionnels, de 15 cents et un chiffre d'affaires de 5,4 milliards. Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an et détenues en propre ou sous licence ont grimpé de 3,3%. Les analystes visaient +2,6%.SNAPSnap, propriétaire de la messagerie Snapchat, s'est vu demander des informations à propos de son introduction en Bourse en mars 2017, par le ministère américain de la justice et la SEC, rapporte Reuters qui a été en contact avec la société. " Bien que nous ne disposons pas d'une visibilité complète sur ces enquêtes, nous croyons comprendre que le ministère de la justice se concentre probablement sur les communications faites lors de l'IPO à propos de la concurrence d'Instagram ", a indiqué Snap.WALMART et FORDWalmart, Ford et Postmates vont collaborer ensemble dans le but de créer un service de livraison via des voitures autonomes. Les essais débuteront à Miami-Dade en Floride, où ces derniers recueilleront des données sur les préférences des clients et apprendront la meilleure façon de relier les gens aux produits dont ils ont besoin.