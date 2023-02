Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mercredi 15 février 2023 15/02/2023 | 15:14 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Airbnb

Airbnb est attendu en hausse de plus de 8% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un chiffre d'affaires du 4e trimestre à 1,9 milliard de dollars en progression de 24% par rapport à la même période de 2021, avec un revenu net qui a presque sextuplé sur un an, à 319 millions de dollars contre 55 millions un an auparavant. 2022 a surtout été la première année rentable pour Airbnb depuis sa création en 2008 : 1,9 milliard de dollars. L'année 2021 s'était soldée par une perte de 352 millions de dollars.



Berkshire Hathaway

La société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a cédé 86% de sa position dans le fondeur taïwanais, TSMC. L'acquisition de plus de 4,1 milliards de dollars d'actions de TSMC avait été dévoilée en novembre. Berkshire Hathaway en possède désormais un peu plus de 60 millions d'actions de cette société. La société d'investissement de Warren Buffett a par ailleurs encore augmenté son exposition à Apple.



Biogen

Biogen est attendu en légère baisse en pré-marché en dépit de résultats supérieurs aux attentes. La déception porte sur les revenus attendus du médicament anti-Alzheimer Leqembi, qui devraient être modestes sur cette année selon une déclaration faite ce jour. La biotech cible un bénéfice par action 2023 de 15 à 16 dollars quand le consensus est à 15,72 dollars. Le bénéfice par action ajusté pour le quatrième trimestre s’établit à 4,05 dollars pour 3,48 dollars attendus. Le bénéfice net est ressorti à 550,4 millions de dollars contre 368,2 millions, un an plus tôt.



Kraft Heinz

Le groupe agroalimentaire Kraft Heinz a publié au quatrième trimestre 2022 un bénéfice par action ajusté en progression de 7,6% à 85 cents et un EBITDA ajusté en hausse de 8,6% à 1,74 milliard de dollars. Le marché visait un bénéfice par action de 78 cents. Le résultat net part du groupe est ressorti à 890 millions de dollars contre une perte de 257 millions de dollars, un an auparavant. Ses revenus ont crû de 10% à 7,38 milliards (+10,4% en organique). Ils étaient attendus à 7,24 milliards de dollars.











© AOF 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBNB, INC. 11.20% 134.35 41.37% APPLE INC. 0.22% 153.44 17.91% BERKSHIRE HATHAWAY INC. -0.43% 470172.45 0.81% BIOGEN INC. -4.16% 277.18 4.89% KRAFT HEINZ 0.73% 40.185 -2.04% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 0.74% 545 21.52%