Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mercredi 15 juin 2022

Le groupe technologique chinois coté à Wall Street, Baidu, est en pourparlers pour vendre sa participation majoritaire dans iQIYI Inc, la plate-forme de vidéos en ligne, dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser l'ensemble d'iQIYI à environ 7 milliards de dollars, affirme Reuters citant deux personnes ayant connaissance du dossier. Baidu possède 53 % de iQIYI et détient plus de 90 % des droits de vote.Les sociétés associées aux cryptomonnaies, dont MicroStrategy et Coinbase devraient être sous pression alors que le Bitcoin reste sous pression. Il est retombé récemment près des 20 000 dollars, soit son niveau le plus faible depuis fin 2020.Hertz a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de deux milliards de dollars. Ce nouveau programme intervient sept mois après l'annonce du dernier programme de rachat de deux milliards de dollars, en novembre 2021.Nucor prévoit des résultats records en raison d'une demande robuste. Le sidérurgiste américain prévoit un bénéfice par action pour le trimestre clos le 2 juillet compris entre 8,75 et 8,85 dollars, contre 5,04 dollars il y a un an. Au trimestre précédent, le BPA était ressorti à 7,97 dollars, ce qui était déjà un record trimestriel. Les analystes tablaient sur 8,11 dollars.Abus de position dominante sur le marché des chipsets LTE : le Tribunal annule la décision de la Commission infligeant à Qualcomm une amende d’environ un milliard d’euros. Il a constaté que plusieurs irrégularités procédurales ont affecté les droits de la défense du spécialiste des puces pour smartphone et infirme l’analyse menée par la Commission du comportement reproché à cette société. Elle était accusée d'abus de position dominante sur le marché mondial des chipsets compatibles avec la norme Long Term Evolution (LTE).