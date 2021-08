Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 18 août 2021

© AOF 2021

Au second trimestre de son exercice fiscal (clos fin juillet), Lowe's a réalisé un bénéfice de 3,02 milliards de dollars, soit 4,25 dollars par action. C'est 24 cents au-dessus du consensus FactSet. En comparaison, l'an passé à la même époque, l'enseigne de magasins de bricolage avait réalisé un bénéfice de 2,83 milliards de dollars, ou 3,74 dollars par action. Les ventes ont elles aussi surpris puisqu'elle ont progressé de 1% à 27,57 milliards, alors que le consensus attendait un repli à 26,74 milliards. A périmètre comparable, elles ont reculé de 1,6%, contre des attentes à -2,2%.Le bénéfice net de Target au second trimestre 2021 s'est élevé à 1,82 milliard de dollars, soit 3,65 dollars par action, contre 1,69 milliard, ou 3,35 dollars par action, l'an dernier. En données ajustées, le bénéfice ressort à 3,64 dollars par action, dépassant ainsi le consensus FactSet de 3,51 dollars. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 25,16 milliards de dollars, en hausse de 9,5% sur un an, pour un consensus de 24,99 milliards. A périmètre comparable, il a progressé de 8,9%, soit 0,1 point au-dessus des attentes. Les ventes en lignes ont, elles, augmenté de 10%.T-Mobile a confirmé que les données personnelles d'environ 7,8 millions de clients avaient été volées au cours de la cyber-attaque dont a été victime le groupe de télécommunication la semaine dernière. L'enquête menée en interne a également révélé que les fichiers volés contenaient un peu plus de 40 millions de dossiers d'anciens clients ou de prospects qui avaient précédemment demandé un crédit à T-Mobile.