Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 19 décembre 2018

ELI LILLYEli Lilly a présenté des prévisions pour 2019 supérieures aux attentes des analystes. Ainsi, le groupe table sur des revenus compris entre 25,3 et 25,8 milliards de dollars, comparativement aux estimations moyennes des analystes de 24,43 milliards selon les données IBES de Refinitiv. Quant au bénéfice par action ajusté, il devrait se situer entre 5,90 et 6 dollars. Cette prévision est également supérieure aux estimations de 5,82 dollar. Selon David Ricks, président du conseil et chef de la direction de Lilly l'entreprise s'en tire bien par rapport à ses priorités.GENERAL MILLSGeneral Mills a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le propriétaire des marques Cheerios, Haagen-Dazs et Yoplait a réalisé au deuxième trimestre de son exercice fiscal un bénéfice net en baisse de 22,6% à 343,4 millions de dollars, ou 57 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 85 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 81 cents. Le chiffre d'affaires a grimpé de 5,1% à 4,41 milliards, alors que le marché tablait sur 4,51 milliards.MICRONLe fabricant de mémoires informatiques Micron est attendu en net repli à Wall Street en raison de perspectives décevantes. Pour le trimestre en cours, le groupe technologique cible un chiffre d'affaires compris entre 5,7 et 6,3 milliards de dollars pour un bénéfice par action, hors exceptionnels, de 1,65 à 1,85 dollar. Ces projections sont inférieures aux attentes du marché de 7,26 milliards de dollars et 2,39 dollars.PFIZERPfizer a annoncé la fusion de ses activités de médicaments sans ordonnance et de parapharmacie avec celles du britannique GlaxoSmithKline (GSK). Les deux groupes pharmaceutiques vont créer un géant de l'automédication avec chiffre d'affaires d'environ 12,7 milliards de dollars. GSK aura une majorité de contrôle avec 68% et Pfizer une part de 32%.TESLAUne Model S de Tesla a pris feu à Los Gatos, en Californie, rapporte le site Electrek. L'incendie s'est déclaré peu après que le véhicule ait été remorqué à un garage pour un changement de pneu. Tesla a déclaré enquêter sur le sujet.