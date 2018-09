Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 19 septembre 2018

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MGM RESORTS INTERNATIONAL 0.62% 27.59 -17.37% PRAXAIR 0.09% 158.17 2.26%

0 0

JPMorgan relève son objectif de cours de 114 à 120 dollars sur le titre Ferrari, tout en maintenant son opinion Neutre, au lendemain du " Capital Market Day " du constructeur automobile. Dans sa note de recherche, l'analyste rappelle que le plan stratégique de Ferrari vise à augmenter ses livraisons de 7 694 unités en 2015 à environ 9 000 pour 2019. L'expert se montre confiant dans la capacité du management à mener à bien ses projets, étant donné les nombreux signes montrant que la demande dépasse de loin l'offre.Le fonds spéculatif Starboard Value est entré au capital de l'exploitant de casinos moyennant plus de 500 millions de dollars, révèle le New York Post. Le fonds activiste entend pousser les dirigeants du groupe à faire d'importants changements.Linde serait le point de vendre des actifs supplémentaires afin d'obtenir le feu vert des autorités américaines à sa fusion avec son homologue américain Praxair, révèle Reuters. L'acheteur serait un consortium regroupant le groupe Messer et le fonds CVC.