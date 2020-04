Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 1er avril 2020

0

MACY'SS&P Dow Jones Indices a indiqué que le titre de la chaine de magasins Macy's va être exclu de l'indice S&P 500. Il sera remplacé par la société Carrier Global, spécialiste de la climatisation scindé récemment d'United Technologies.MARRIOTTMarriott International a été victime du piratage de sa base de données. Au total, près de 5,2 millions de clients sont potentiellement concernés. Les informations exposées comprennent notamment des noms, des adresses ou des numéros de téléphone mais pas de numéros de cartes de crédit. Ce n’est pas la première fois que le groupe hôtelier américain est victime d’une cyberattaque. Fin novembre 2018, la base de données des réservations de sa chaîne d'hôtels Starwood avait aussi été piratée. En pré-ouverture des marchés américains, le titre Mariott évolue en forte baisse.XEROX/HP INCLa crise sanitaire mondiale actuelle et les turbulences macroéconomiques et des marchés qui en résultent ont créé un environnement qui n'est pas propice à ce que Xerox continue de rechercher à racheter HP Inc. Le spécialiste de l'impression a donc retiré son offre. Xerox proposait 24 dollars par titre du fabricant d'imprimantes et de PC, qui était valorisé 35 milliards de dollars sur cette base.