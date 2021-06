Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 2 juin 2021

© AOF 2021

Tesla rappelle 6 000 véhicules aux Etats-Unis. Cela est lié à un problème de boulons potentiellement desserrés sur le système de freinage de certains Model 3, vendus entre 2019 et 2021, et certains Model Y, écoulés entre 2020 et 2021.Tilray et d'autres valeurs liées au cannabis comme Cronos ou Aurora Cannabis pourraient être à la fête. Amazon a annoncé qu'il allait cesser de tester les candidats souhaitant le rejoindre. Le géant de la vente en ligne, dont le siège est à Seattle, soutiendra la proposition de législation fédérale légalisant la consommation de marijuana.Le spécialiste de la visioconférence Zoom Communications a dévoilé des résultats et perspectives bien meilleurs que prévu. Au premier trimestre, clos fin avril, il a généré un bénéfice net de 227,4 millions de dollars, soit 74 cents par action, contre 27 millions de dollars un an auparavant, soit 9 cents auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,32 dollar, soit 33 cents de mieux que le consensus Bloomberg.