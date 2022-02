Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 23 février 2022

© AOF 2022

Caesars Entertainment a levé le voile sur ses résultats du quatrième trimestre 2021. Le groupe américain de casinos a publié une perte nette ajustée de 1,14 dollar par action. Si cette perte s’est réduite par rapport au quatrième trimestre 2020, elle est plus importante que celle anticipée par le consensus Zacks (81 cents par action). De son côté, le chiffre d’affaires s’établit à 2,59 milliards de dollars (contre 1,58 milliard lors du quatrième trimestre 2020), dépassant légèrement les attentes du marché.Lowe's a réalisé au dernier trimestre 2021 un bénéfice de 1,21 milliard de dollars, soit 1,78 dollar par action, après 978 millions, ou 1,32 dollar par action, un an plus tôt à la même époque. C'est nettement mieux que le consensus FactSet qui visait un BPA de 71 cents. L'enseigne de magasins de bricolage a également vu son chiffre d'affaires progresser de 4,8% à 21,34 milliards, dépassant là encore les attentes de 20,93 milliards de dollars. A périmètre comparable, les ventes ont augmenté de 5,1% (consensus de +4,1%).Moderna et la société de sciences de la vie Thermo Fisher Scientific ont conclu un accord à long terme pour collaborer à la fabrication à grande échelle du vaccin Covid-19 et d'autres thérapies basées sur sa technologie ARNm. Les deux sociétés ont déjà travaillé ensemble pour soutenir le pipeline de Moderna, Thermo Fisher fournissant des services de recherche clinique et de fabrication, y compris des services de remplissage et de finition aseptiques et le conditionnement du vaccin Covid.Palo Alto Networks, spécialiste de la sécurité des réseaux, a dévoilé des résultats et perspectives favorables. Au deuxième trimestre, clos fin janvier, de l’exercice 2022, le groupe a essuyé une perte nette de 93,5 millions de dollars, soit - 95 cents par action, contre une perte nette de 142,3 millions de dollars, ou 1,48 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action s’est élevé à 1,74 dollar, dépassant de 9 cents le consensus.Une année 2021 record pour Stellantis. Sur une base pro forma, le groupe issu de le fusion entre PSA et FCA a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 152 milliards d'euros (+14% par rapport à 2020), une marge opérationnelle courante de 11,8 % (contre 6,9% en 2020) et un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros (presque multiplié par 3 sur un an). Le groupe emmené par Carlos Tavares a bénéficié de l'accélération des synergies liées à la fusion et de performances commerciales solides.Virgin Galactic grimpe de 3,7% en préouverture de Wall Street. Le groupe de tourisme spatial a publié une perte nette de 31 cents par action lors du quatrième trimestre 2021. C’est une perte moins lourde que ce que prévoyait le consensus Refinitiv (-35 cents). La société fondée par le milliardaire britannique Richard Branson s’est également distinguée grâce à une amélioration de sa trésorerie, qui ressort à 931 millions de dollars à fin décembre 2021, contre 679 millions de dollars un an plus tôt.