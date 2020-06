Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 24 juin 2020

0

ALPHABETLe ministère de la justice et un groupe de procureurs généraux de plusieurs États doivent se réunir vendredi pour discuter des prochaines étapes d'une probable procédure antitrust contre le Alphabet, affirme le Wall Street Journal. Ils sont susceptibles de poursuivre Google en justice sur la base d'accusations selon lesquelles le géant de l'Internet utilise sa position dominante pour étouffer la concurrence. Les poursuites pourraient être lancées dès cet été.DELLDell Technologies examine différentes options, dont une scission de sa participation de 81 % dans VMware afin d'augmenter la valeur de ses actions, affirme le Wall Street Journal. Selon des sources proches du dossier, le groupe informatique étudie aussi la possibilité de racheter le solde du capital. L'examen est à un stade précoce et aucune décision n'est imminente. Il est possible que Dell choisisse de ne rien faire. Dell est actuellement valorisé 36 milliards de dollars alors que sa participation dans le spécialiste des solutions de virtualisation atteint 50 milliards.FIAT CHRYSLERFiat Chrysler Automobiles (FCA) aurait finalement obtenu l'aide demandée. Ainsi, l'Italie aurait approuvé un décret prévoyant un prêt garanti par l'Etat de 6,3 milliards d'euros pour la branche italienne du constructeur automobile italo-américain. C'est du moins ce qu'a rapporté Reuters sur la base d'une source au fait du dossier. Les conditions éventuelles d'une telle aide ne sont pas encore connues. FCA emploie en Italie près de 55 000 salariés dans ses 16 usines et 26 sites dédiés.MC DONALD'SJPMorgan a relevé son objectif de cours de 180 à 204 dollars sur le titre McDonald's, tout en réitérant sa recommandation Surpondérer. Le broker américain continue de considérer la valeur comme une référence du secteur à long terme. Cette dernière fait d'ailleurs partie de sa " focus list ".T-MOBILE UST-Mobile US a annoncé que le prix de vente des actions transférés par la holding SoftBank serait de 103 dollars par titre. Deuxième actionnaire de l'opérateur américain avec 24,6% du capital, le japonais a annoncé, mardi, le lancement de la vente de sa participation dans le spécialiste télécoms. Aussi, un tiers des actions seront réservées à Deutsche Telekom premier actionnaire de T-Mobile US, pour une vente d'ici à 2024.WALT DISNEYSelon une source de presse, la plateforme de vidéos en streaming de Walt Disney Company, Disney+, serait lancée le 15 septembre dans huit autres pays européens. Ainsi, le Portugal, la Norvège, le Danemark, la Suède, la Finlande, l'Islande, la Belgique et le Luxembourg s'ajouteront à la liste des pays qui profitent déjà de ce service. La plateforme du géant du divertissement américain a été lancée le mardi 7 avril en France après un report de deux semaines suite à une demande du gouvernement français concernant son inquiétude quant à l'engorgement d'Internet durant la crise du Covid-19.