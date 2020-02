Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 26 février 2020

0

Starbucks a décidé d'intégrer les sandwichs vegan de Beyond Meat dans son menu au Canada à partir du 3 mars. McDonald's a testé récemment des "hamburgers" du groupe végétarien dans ses menus aux Etats-Unis et au Canada. Le géant américain n'a pas encore pris de décision.Caesars Entertainment a dévoilé mardi soir ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2019. Ainsi, le groupe américain de casinos a accusé une perte nette de 304 millions de dollars sur la période, ou -45 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 198 millions de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet visait une perte par action de 8 cents.Lowe's Companies a publié un bénéfice par action ajusté de 0,94 dollar au quatrième trimestre 2019, au-dessus du consensus FactSet de 0,91 dollar. Les revenus au dernier trimestre sont de 16,03 milliards de dollars, au-dessous des prévision d'analystes de 16,15 milliards. Le spécialiste de l'ameublement américain anticipe pour l'exercice 2021 un BPA ajusté situé entre 6,45 et 6,65 dollars et une croissance des ventes comprise entre 3 et 3,5%.Salesforce a annoncé le départ de Keith Block de son poste de co-directeur général de Salesforce, Marc Benioff devenant le PDG de la société. Keith Block reste conseiller auprès du PDG. Cette annonce a été faite en parallèle de l'annonce de résultats décevants au quatrième trimestre.The Walt Disney Company a annoncé mardi le départ de son directeur général Robert Iger. En fonction depuis 2005, Bob Iger restera président et sera en charge des activités créatrices jusqu'à l'expiration de son mandat, à savoir le 31 décembre 2021. Bob Chapek, ancien dirigeant des parcs Disney et jusqu'à hier président de la division Parks, Expériences and Products de Disney remplace avec effet immédiat Bob Iger à la tête du groupe de médias et de loisirs.Wendy's a dévoilé mercredi ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2019. Ainsi, la chaîne américaine de restauration rapide a enregistré un bénéfice net de 26,5 millions de dollars sur la période, ou 11 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 18,8 millions de dollars, ou 8 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 8 cents par action, en ligne avec le consensus FactSet.