Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 26 mai 2021

Abercrombie & Fitch a publié un bénéfice de 41,8 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit 64 cents par actions, après une perte de 244,1 millions il y a un an à la même époque. Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 67 cents par action, contre un consensus FactSet de 38 cents. Les ventes de l'enseigne de prêt-à-porter ont bondi de 61% à 781,4 millions de dollars, dépassant ainsi le consensus de 13,7%. Les ventes en ligne ont quant à elles progressé de 52%.Amazon et MGM Holdings ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif via lequel le géant du commerce en ligne prendra possession du groupe de médias pour un montant de 8,45 milliards de dollars. "Amazon contribuera à préserver le patrimoine et le catalogue de films de MGM, et offrira aux clients un meilleur accès à ces œuvres existantes", notamment via sa plateforme de streaming Amazon Prime, stipule le communiqué commun des deux groupes.Le groupe Capri a publié au dernier trimestre de son exercice fiscal 2021 (clos le 27 mars) une perte de 183 millions de dollars, soit 1,21 dollar par action, contre une perte de 551 millions, ou 3,69 dollars par action, un an plus tôt. En valeurs ajustées, le groupe de mode, propriétaire notamment des marques Versace et Michael Kors, a enregistré un bénéfice de 38 cents par action, soit largement au-dessus des 2 cents attendus par le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires s'établit à 1,197 milliards de dollars, quasi-stable sur un an.Facebook pourrait faire l'objet, dans les prochaines semaines, d'une enquête de l'autorité européenne de la concurrence au sujet de son service de petites annonces Facebook Marketplace. C’est du moins ce qu’a rapporté Reuters sur la base d’une source au fait du dossier. Par le passé, la Commission européenne s'est déjà attaquée aux autres géants de la tech US, à savoir Google, Apple et Amazon.Ford accélère dans le domaine de l'électrification. Le constructeur automobile américain veut ainsi investir plus de 30 milliards de dollars dans le domaine d'ici 2025, notamment pour développer des batteries. D'ici 2030, le groupe veut que 40 % de sa gamme soit 100 % électrique. En parallèle de ces annonces, le groupe de Dearborn dit également viser l'atteinte d'une marge d'Ebit ajustée de 8 % d'ici 2023. En préouverture des marchés actions américains, le titre Ford évolue en hausse de plus de 2 % ce mercredi.Nordstrom a publié hier soir une perte trimestrielle de 166 millions de dollars, soit 1,05 dollar par action, après une perte de 3,33 dollars par action un an plus tôt. Une amélioration insuffisante alors que le consensus FactSet s'attendait à une perte de 62 cents, en raison principalement d'une charge de refinancement de sa dette qui a eu un impact de 41 cents par action sur le résultat.. Les ventes du détaillant vestimentaire ont quant à elles bondi de plus de 40%, à 3,01 milliards de dollars, légèrement supérieures au consensus (2,9 milliards de dollars).