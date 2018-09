Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 26 septembre 2018

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv KB HOME -3.12% 24.4278 -20.85% NIKE -2.87% 82.3501 35.56% STARBUCKS CORPORATION 0.81% 57.365 0.03%

Le promoteur américain KB Home est attendu en hausse à l'ouverture de Wall Street après la publication d'un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes. Au troisième trimestre de son exercice 2018, le bénéfice net est ressorti à 87,5 millions de dollars, ou 87 cents par action, contre 50,2 millions, ou 51 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% à 1,2 milliard. Les analystes tablaient sur un BPA de 77 cents et sur un chiffre d'affaires de 1,3 milliard. Evoquant le reste de l'année, le groupe s'est dit en avance sur ses objectifs annuels.Nike a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux estimations moyennes des analystes. Le fabricant d'articles de sport a affiché un bénéfice ajusté de 67 cents par action sur des revenus de 9,95 milliards de dollars, dépassant les estimations du bénéfice ajusté de 63 cents par action sur des revenus de 9,94 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Bloomberg. Par ailleurs, les dirigeants de la société ont affirmé que le groupe est sur la bonne voie pour une " croissance forte et durable " sur son marché nord-américain.Le responsable de la division de négoce de cafés de Starbucks, Colman Cuff, aurait quitté ses fonctions fin juillet, selon Bloomberg. Ce départ ferait écho aux changements significatifs évoqués au sein du groupe, par le même média, récemment, sur la base d’un mémo envoyé par le directeur général Kevin Johnson à ses employés. Ces réorganisations incluront des licenciements (nombre non spécifié) et des changements de postes, a confirmé un porte-parole de la chaine américaine de café au média américain.