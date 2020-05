Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 27 mai 2020

0

AMAZON.COMAmazon.com est en discussions avancées en vue de racheter la start-up spécialisée dans les véhicules autonomes Zoox, affirme le Wall Street Journal citant un prix inférieur à 3,2 milliards de dollars. Zoox, fondée en 2014, a travaillé au développement du matériel et des logiciels nécessaires à la création de taxis robots électriques qui seraient appelés par une application pour smartphone à partir de cette année.BOEINGBoeing pourrait annoncer d'importantes réductions d'emplois aux Etats-Unis cette semaine. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base d'une source syndicale. Déjà impacté par la crise du Boeing 737 MAX, le géant aéronautique américain doit également encaisser les conséquences dévastatrices de la pandémie de Covid-19, qui a paralysé le trafic aérien mondial.DOMINO'S PIZZAJPMorgan a relevé son objectif de cours de 380 à 400 dollars sur le titre Domino's Pizza, tout en maintenant sa recommandation Surpondérer. Le broker salue le service de livraisons low cost du groupe américain.RALPH LAURENRalph Lauren a accusé au quatrième trimestre de son exercice une perte plus élevée que prévu. Le groupe de luxe américain a accusé une perte nette de 249 millions de dollars, ou 3,38 dollars par action, contre un bénéfice net de 31,6 millions, ou 39 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte est ressortie à 68 cents, contre un consensus de -26 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 16% à 1,27 milliard, pénalisé par le coronavirus et les émeutes à Hong Kong.REGENERONSanofi a accepté de vendre 11,8 millions d'actions ordinaires de Regeneron par voie d'offre publique, au prix de 515 dollars l'action. Conformément à ce qui a été annoncé précédemment, Regeneron procédera au rachat de 9,8 millions de ses actions ordinaires pour un montant de 5 milliards de dollars auprès de Sanofi, au prix de l'offre moins le rabais de souscription. Sanofi prévoit d'utiliser le produit net de l'offre et du rachat pour poursuivre sa stratégie visant à stimuler l'innovation et la croissance.TWITTERDonald Trump a menacé, dans un tweet, de réguler fortement ou de fermer les plates-formes de réseaux sociaux. Le président américain a réagi à la décision de Twitter d'ajouter à ses tweets sur le vote par correspondance des messages invitant les lecteurs à vérifier la véracité de ses affirmations. « Les Républicains ont l'impression que les Plates-formes de Réseaux Sociaux réduisent au silence les voix des conservateurs. Nous allons les réguler fortement ou les fermer avant que cela puisse se produire », peut-on lire.WALT DISNEYUn dirigeant de The Walt Disney Company présentera, ce mercredi, la proposition de réouverture de ses quatre parcs à thème du Walt Disney World d'Orlando en Floride à un groupe de travail local. Walt Disney World est l'un des parcs à thème les plus fréquentés au monde. Le comté d'Orange doit approuver le plan de la compagnie avant de l'envoyer au bureau du gouverneur pour une autre approbation.