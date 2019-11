Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 27 novembre 2019

0

DELLLe groupe d’informatique Dell est attendu en repli après avoir réduit son objectif de revenus en raison d’un manque de Puces Intel. Au troisième trimestre, clos début novembre, Dell a généré un bénéfice net de 836 de dollars, soit un bénéfice par action de 66 cents ,contre une perte de 356 millions de dollars, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,75 dollar, à comparer avec un consensus de 1,66 dollar. Les revenus ont augmenté de 2% à 22,84 milliards de dollars, ressortant sous les attentes : 23,04 milliards de dollars.HP INCHP Inc a présenté de résultats supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a réalisé un bénéfice net en repli de 73% à 388 millions de dollars, soit 26 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 60 cents par action, dépassant de 2 cents le consensus FactSet. Attendu par le marché à 15,27 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 0,3% (+1,8% à change constants) à 15,4 milliards de dollars.TESLAElon Musk, le directeur général de Tesla, a laissé entendre sur son compte Twitter que le groupe avait reçu 250 000 commandes pour son pick-up électrique dévoilé la semaine dernière, le Cybertruck. Le titre du constructeur américain devrait en profiter à l’ouverture des marchés actions américains.