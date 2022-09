Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mercredi 28 septembre 2022

© AOF 2022

Apple aurait abandonné son projet d'augmenter sa production d'iPhone 14 cette année après avoir constaté que la hausse attendue de la demande ne s'était pas matérialisée, ont affirmé à Bloomberg des sources proches du dossier. Apple devrait finalement produire 90 millions d'iPhone 14 au second semestre, comme anticipé, après avoir envisagé d'augmenter sa production jusqu'à 6 millions d'appareils.Blackberry a publié des résultats au titre du deuxième trimestre qui ont dépassé les prévisions des analystes. Le groupe a dévoilé un bénéfice par action de 0,05 dollar sur un chiffre d'affaires de 168 millions de dollars. Les analystes interrogés prévoyaient un BPA de 0,07 dollar sur un CA de 161,45 millions de dollars. La perte nette de la société est tombée à 54 millions de dollars, soit 0,10 dollar par action, contre une perte de 144 millions de dollars, soit 0,25 dollar.Anticipant une récession, Lyft, le groupe américain de VTC rival de Uber, a pris la décision de geler les embauches aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année. Les craintes d'une récession économique dans le pays deviennent plus prégnantes outre-Atlantique. Selon siliconangle.com, l'entreprise, qui a supprimé 60 emplois dans sa division de location en juillet, doit faire face à des dépenses croissantes dans un contexte d'inflation exponentielle, la plus élevée depuis 40 ans.