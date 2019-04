Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 3 avril 2019

0

FORDFord Motor a l'intention de lancer plus de 30 nouveaux modèles en Chine au cours des trois prochaines années, dont plus d'un tiers de véhicules électriques. Le constructeur automobile américain cherche ainsi à redresser la barre sur le premier marché mondial, où il connaît d'importantes difficultés. En 2018, Ford y a constaté un recul de ses ventes de 36,9% à 752 243 véhicules.GAMESTOPGameStop, le premier distributeur mondial de jeux vidéo, est attendu en forte baisse car il n'a pas communiqué d'objectif de bénéfice par action pour le nouvel exercice. Il a indique être engagé dans un programme de réduction des coûts, qui devrait lui permettre d'économiser à terme 100 millions de dollars par an. Il anticipe sur l'exercice un recul des revenus de 5% à 10%. A surface comparable, le repli de l'activité sera du même ordre.QUALCOMM/INTELQualcomm a annoncé aujourd'hui que George Davis a décidé de quitter l'entreprise après un mandat de six ans au cours duquel il a été directeur financier et membre du Comité exécutif. Son départ est effectif dès aujourd'hui. Dans le cadre du plan de transition, le Conseil d'administration du spécialiste des puces pour smartphone a approuvé à l'unanimité la nomination de David Wise, SVP et trésorier, au poste de directeur financier intérimaire pendant la recherche d'un remplaçant permanent. Selon Reuters, George Davis partirait chez Intel, concurrent de Qualcomm.SIGNET JEWELERSSignet Jewelers a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le joailler américain a accusé au quatrième trimestre clos le 2 février une perte nette de 116,2 millions de dollars, ou 2,25 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 3,96 dollars, au dessus du consensus qui le donnait à 3,81 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de 6% à 2,15 milliards, mais Wall Street tablait sur 2,14 milliards. Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an ont baissé de 2% contre un consensus de -1,9%.